Vergara è già da Nazionale? Giaccherini: "Maglia pesante, non lo convocherei ancora"

Antonio Vergara ancora titolare nel Napoli di Conte, nella sfida contro il Genoa. Dagli studi di DAZN l'ex centrocampista Emanuele Giaccherini ha parlato di lui e della possibilità che possa essere chiamato in Nazionale dal ct Gennaro Gattuso.

"Vorrei vederlo ancora" - le sue parole riportate da NapoliMagazine - ". La maglia della Nazionale è pesante e credo che debba ancora dimostrare sotto l'aspetto della continuità. Io, al momento, non lo convocherei ancora. Giusta la sua gestione? Credo che sia stata giusta, perché il Napoli doveva anche dimostrare l'investimento di Lang. Prima c'è stata data a Lang, che non ha reso, poi Antonio Conte su questo guarda il campo. Lang va via e poi Vergara è diventato protagonista. Antonio l'aveva anche detto in conferenza: "Questo lo vedrete presto in campo"", ha fatto notare.

Giaccherini ha poi aggiunto in merito alla concorrenza che ha Vegara: "E' logico che poi quando davanti hai giocatori come De Bruyne, Neres e Lang che è stato pagato quasi 30 milioni, non è facile per un ragazzo venuto dal settore giovanile. Ma questo è il suo momento e lo deve sfruttare. E' un giocatore che ha un grandisssimo entusiasmo e qualità. Quindi ben venga per il campionato italiano".