Giaccherini: "Conte ci aveva avvisati su Vergara, ma prima era giusto dare spazio a Lang"

L'ex calciatore azzurro Emanuele Giaccherini è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Genoa-Napoli. Queste le sue dichiarazioni specifiche sul talento di appena 18 anni, Antonio Vergara: "Giusta la gestione di Vergara? Credo che sia stata giusta, perché il Napoli doveva anche dimostrare l'investimento su Lang. Prima c'è stata la possibilità data a Lang, che non ha reso, poi Antonio Conte su questo guarda il campo. Lang va via e Vergara diventa protagonista. Antonio l'aveva anche detto in conferenza: 'Questo lo vedrete presto in campo'.

È logico che poi, quando davanti hai giocatori come De Bruyne, Neres e Lang, che è stato pagato quasi 30 milioni, non è facile per un ragazzo venuto dal settore giovanile. Ma questo è il suo momento e lo deve sfruttare. È un giocatore che ha un grandissimo entusiasmo e qualità. Quindi ben venga per il campionato italiano".

Le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

NAPOLI (3-4-2-1) Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.