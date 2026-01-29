Inter, gioia anche per Diouf: "Il gruppo mi sta aiutando tanto a inserirmi"

Nonostante un certo turnover, con diversi cambi nella formazione iniziale e spazio a giocatori che hanno avuto meno spazio anche nei cambi a gara in corso, l'Inter raccoglie una vittoria importante sul campo del Borussia Dortmund. Significativa in tal senso la rete siglata da Andy Diouf, entrato all'88' e andato a segno già al 94' con una bella giocata, propiziata da una deviazione di un avversario.

Il centrocampista francese ha commentato la prestazione ai microfoni di Inter TV: "Oggi avevamo bisogno di vincere, sono molto contento che l'abbiamo centrata. E sono molto contento di aver segnato in una partita così importante", le sue parole.

Diouf ha poi sottolineato: "Il gruppo mi sta aiutando tanto a integrarmi all’interno della squadra. Ci prepariamo ai playoff anche se ci dispiace per i punti persi nel corso della competizione".