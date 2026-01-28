L'Inter vuole mettere la freccia a destra: Diaby non esclude Perisic? Il punto

Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato invernale e l'Inter si guarda intorno soprattutto per cogliere eventuali opportunità per rinforzare la fascia destra. Al momento l'unico giocatore di ruolo che ha a disposizione Cristian Chivu è Luis Henrique, che fino a qui non ha convinto. In quella posizione sono stati adattati Carlos Augusto e Andy Diouf, poi non va dimenticato che Denzel Dumfries corre verso il rientro. Al contempo però la dirigenza nerazzurra evidentemente vuole dare più scelte e tranquillità al proprio tecnico.

Idea Diaby dall'Al-Ittihad

L'ultimo nome in tal senso è quello di Moussa Diaby, attualmente in forza all'Al-Ittihad. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il classe '99 starebbe cercando il rilancio in Europa e l'Inter potrebbe mettere sul piatto una proposta di prestito con diritto di riscatto. Si tratterebbe di un giocatore già pronto: a 26 anni vuole tornare a giocare in certi palcoscenici e l'Inter potrebbe essere il posto giusto per farlo. Solamente nel 2024 l'Aston Villa aveva sborsato per lui ben 60 milioni di euro.

Diaby non esclude Perisic?

Il nome di Diaby però sempre secondo Sky, non sarebbe alternativo a quello di Ivan Perisic. Il croato gradirebbe tornare lì dove si è laureato Campione d'Italia (nella stagione 2020/21) e sarebbe un usato sicuro che potrebbe dare ancora più scelte a Chivu, sapendo giocare su entrambe le fasce e potendo eventualmente permettere un cambio di modulo a partita in corso, giocando in posizione più avanzata.

Una mano in questa trattativa la potrebbe dare una eventuale eliminazione dalla Champions League del PSV. Il tecnico del club olandese, Peter Bosz, ha risposto così in merito alla possibilità che Perisic lasci la sua squadra: "Non ci penso, vogliamo vincere la partita di domani e andare ai playoff. Questo è il punto, non c'è nient'altro. Non so nulla nemmeno di queste cose. Se temo la sua partenza? Non mi spavento facilmente".