Inter, sondaggio per il francese Moussa Diaby. Nel 2024 l'Al-Ittihad lo ha pagato 60 milioni di euro
Tentativo dell'Inter per Moussa Diaby dell'Al-Ittihad. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, l'esterno francese classe '99 piace molto ai nerazzurri, attualmente gioca in Arabia, appunto, dopo essersi trasferito nell'estate 2024 dall'Aston Villa per 60 milioni di euro. Diaby nel lontano 2018 ha giocato anche nel Crotone prima di passare al PSG, al Leverkusen e all'Aston Villa.
Sempre secondo Sky, si tratterebbe di un'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Un nome dunque a sorpresa, ma non alternativo a Perisic (l'altro obiettivo per questi ultimissimi giorni di calciomercato invernale). Il club saudita sarebbe poco incline a privarsi del giocatore, ma il francese starebbe spingendo per un ritorno in Europa.
