Inter, i sogni futuri di Marotta: "Champions obiettivo straordinario. Ho fatto 4 finali..."

All'interno della sua intervista a Radio Anch'Io Sport, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato anche dei suoi sogni per il futuro:

Ora la Champions è un obiettivo per l'anno prossimo?

"La Champions sia sul piano personale che sul piano dell'Inter è un obiettivo straordinario che tutti vogliono vincere. Io ho fatto 4 finali e purtroppo le ho perse tutte, è un obiettivo che mi manca e che sarei orgoglioso di raggiungere ma non ci si può lamentare. Il prossimo anno proveremo a migliorare in quella competizione".

Nei vostri programmi c'è la volontà di allargare la rosa con giocatori italiani?

"Secondo me l'Italia è una fucina di talenti interessanti. Noi abbiamo perso con la Nazionale maggiore ma in quelle inferiori siamo a livelli alti di risultati. L'Italia esprime talenti, noi vogliamo creare uno zoccolo duro di italiani. C'è già, ma alcuni sono avanti con l'età ed è giusto aggiungerne altri. L'italiano conosce meglio la realtà, può portare più attaccamento. Sarà un mix, ma per lo scudetto occorre uno zoccolo duro di italiani che conosca le questioni legate al calcio italiano".