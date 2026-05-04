TMW Marotta: "Con 10 Coppe Italia diritto alla stellina". Cosa dice il regolamento sulla stella d'argento

“Abbiamo meritato la finale e ora vogliamo onorarla nel migliore dei modi, vorremmo vincere anche questa competizione e avere il diritto alla stellina delle 10 Coppe Italia”. Nel corso dell’intervista rilasciata questa mattina a Radio Anch'Io Sport su Radio Rai Uno, Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha fatto riferimento alla possibilità che, in caso di vittoria della decima coppa, i nerazzurri decidano di apporre sul petto una stella d’argento, come accade con gli scudetti.

Cosa dice il regolamento. Non la vieta e non la prevede: non esistono norme, né federali né della Lega Calcio Serie A, che facciano riferimento all’ipotesi della stella d’argento per le dieci vittorie della Coppa Italia. Del resto, lo stesso discorso vale per la stella d’oro: l’unico appiglio regolamentare è una risposta del Consiglio Federale, nel 1958, alla Juventus, che per prima arrivò al traguardo dei dieci scudetti e, ispirata dalla stella d’oro riconosciuta al club dal Coni, decise di riproporla sulle proprie maglie. Da lì in poi, si è andati avanti più che altro per consuetudine, con una tacita autorizzazione delle autorità sportive competenti, ma senza mai formalizzare la regola.

Il precedente Juventus. Proprio i bianconeri sarebbero stati i primi a potersi fregiare dell’ipotetica stella d’argento. La Juve centrò le dieci Coppe Italia nel 2015, e la questione tornò brevemente d’attualità. La società, guidata da Andrea Agnelli, decise di non apporre la stellina sulle maglie: erano anni, del resto, abbastanza tesi proprio per la questione stelle, la Juve aveva da poco ripreso a metterle sul petto dopo un paio di stagioni senza alcun riferimento, in polemica con la FIGC per il numero di scudetti vinti. Alla fine, non se ne fece nulla. Chissà se adesso l’Inter, eventualmente da seconda arrivata, proverà a lanciare una nuova tradizione.