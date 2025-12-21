Roma, occasione persa contro la Juve ma Gasp è fiducioso. Intanto, Ferguson al capolinea?

La Roma non riesce a sfatare il tabù dell’Allianz Stadium e torna da Torino con una sconfitta che pesa, soprattutto per classifica e ambizioni. Contro la Juventus di Luciano Spalletti, i giallorossi cadono sotto i colpi di Conceiçao nel primo tempo e di Openda nella ripresa. Inutile il gol di Baldanzi a un quarto d’ora dalla fine: la reazione non basta per strappare punti in uno stadio che continua a rimanere ostile.

Il ko sa di occasione persa. Dopo i big match falliti contro Inter, Milan e Napoli, anche lo scontro diretto con la Juve sfuma. Con una vittoria, la Roma sarebbe tornata in testa alla classifica, agganciando l’Inter e allungando a +7 sul quinto posto. Invece resta quarta, con un margine ridotto a +1 proprio sui bianconeri, costretta ora a guardarsi più le spalle che la vetta.

Nonostante tutto, Gasperini difende la prestazione: parole di fiducia per una squadra che, secondo il tecnico, ha una base solida e qualità importanti. Ben diverso il giudizio su Ferguson, bocciato senza giri di parole, con Dybala indicato come prima scelta offensiva: “Ferguson non mi sta convincendo, anche nel secondo tempo che è entrato per molto tempo, ma non tanto per la questione tecnica. Ancora non si è calato nello spirito, non solo lui chiaramente, anche qualche altro nuovo acquisto. Anche nel ruolo da centravanti scelgo sempre Dybala. Tra Ferguson e Dybala, tutta la vita Dybala. Se il centravanti è questo scelgo Dybala”.

Un segnale forte, che sa di capolinea. A complicare il quadro, anche il nuovo infortunio muscolare di Bailey, da valutare nelle prossime ore.