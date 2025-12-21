Milan-Füllkrug, domani la fumata bianca? Intanto da Londra può arrivare anche Disasi

In partenza diversi aerei di sola andata da Londra, direzione Milano. Il primo, come scrive La Gazzetta dello Sport, non se lo farà di certo sfuggire Niclas Fullkrug. Anche ieri le parti hanno avuto contatti attraverso un intermediario. Domani è atteso il meeting (forse) decisivo con il West Ham, quello che precederà la stesura dei contratti: la formula sarà il prestito con diritto di riscatto. Il tedesco potrebbe essere a Milano per le visite già prima di Natale (o subito dopo) e debutterà l’8 gennaio contro il Genoa.

Il secondo, invece, potrebbe prenderlo Axel Disasi, che sta prendendo quota come possibile rinforzo in difesa. Il francese di proprietà del Chelsea è stato proposto dal suo agente ai dirigenti rossoneri, che hanno giudicato l’operazione fattibile dal punto di vista della formula. Adesso le valutazioni dovranno essere di natura tecnica e a prenderle dovrà essere Massimiliano Allegri, che dovrà dare il suo benestare nei confronti di un giocatore che finora ha collezionato solo un paio di presenze con l’Under 21. Ciò che è certo è che Disasi lascerà il Chelsea, che sia per il Milan o un’altra società, perché ormai è ai margini del progetto.

A far pendere l’ago della bilancia nel buon esito dell’operazione c’è poi anche il buonissimo rapporto che la dirigenza di Via Aldo Rossi ha con quella dei Blues, da tempo bottega fidata da cui sono arrivati negli ultimi anni i vari Pulisic, Giroud, Tomori, Loftus-Cheek, Nkunku e Bakayoko.