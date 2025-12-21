Sampdoria, amaro in bocca dopo Padova: con la Reggiana servono i tre punti, poi il mercato

Sono usciti con tanto amaro in bocca i quasi 1500 tifosi che hanno raggiunto Padova ieri pomeriggio. La Sampdoria perde una grande occasione per mettere la testa fuori dall'acqua pareggiando 1-1 contro gli uomini di Andreoletti chiudendo il 2025 senza nessuna vittoria lontano dal "Ferraris". I blucerchiati di Gregucci sono ancora al penultimo posto a -1 dalla salvezza diretta in attesa delle gare di questo pomeriggio fra Entella e Sudtirol a Chiavari e fra Mantova ed Empoli al "Martelli".

Occasioni per il raddoppio

Non mancano però gli aspetti positivi da questa sfida. Innanzitutto la mole di gioco e le occasioni che sono capitate sui piedi di Coda e compagni. Oltre alla rete del centravanti di Cava de' Tirreni che ha sbloccato il match, la Samp avrebbe potuto portarsi sul 2-0 con una doppia parata di Sorrentino prima su Barak e poi su Ioannou (quella del cipriota con il volto). Incassato il pareggio di Fusi, i liguri hanno vacillato un po' rischiando il 2-1 con Gomez ma alla fine è arrivato un punto che può servire per affrontare l'ultimo impegno dell'anno solare.

Sabato la Reggiana poi il mercato

Sabato 27 alle 15 arriverà a Marassi la Reggiana. In quell'occasione serviranno solamente i tre punti per pensare poi al mercato. E qui entrerà in scena la società che dovrà necessariamente rinforzare un organico incompleto. Il primo nome in cabina di regia sembra essere quello di Salvatore Esposito ma resta da capire se alla fine verrà chiuso. La certezza è che occorrerà rinforzare l'organico per mettere nel mirino una salvezza possibile.