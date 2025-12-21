Francesco De Rose fuori dal progetto del Catania: può tornare a Cosenza dopo 14 anni

Potrebbe riaccendersi nel mese di gennaio il legame tra Francesco De Rose e il Cosenza Calcio. Il centrocampista, che ha mosso i primi passi e si è affermato proprio con la maglia rossoblù prima di intraprendere un percorso solido e continuo tra Serie C e Serie B, è attualmente fuori dalla lista dei convocabili del Catania.

Una situazione, scrive ‘Tutto C’, che lo rende un profilo particolarmente interessante in vista del mercato invernale, con il club calabrese che valuta concretamente la possibilità di riportarlo in rosa per rinforzare il reparto di centrocampo con un elemento di esperienza e profonda conoscenza dell’ambiente.

Classe 1987, De Rose porta in dote oltre 400 presenze tra i professionisti, esperienza e leadership che potrebbero rivelarsi decisive nel centrocampo della squadra allenata da Antonio Buscè. Il profilo è valutato con attenzione: il ritorno a Cosenza consentirebbe di innalzare immediatamente il tasso di affidabilità e lettura del gioco in mezzo al campo.