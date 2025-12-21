Cagliari-Pisa, le formazioni ufficiali: Pisacane cambia la difesa e c'è Kilicsoy con Esposito
La domenica di Serie A si apre con in importantissimo scontro salvezza nel lunch match della Domus Arena tra il Cagliari e il Pisa, partita valida per la sedicesima giornata di campionato. Queste le scelte dei due allenatori:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Rodriguez, Mina,Obert; Palestra, Deiola, Adopo, Gaetano, Folorunsho; Esposito, Kilicsoy.
A disposizione: Ciocci, Radunovic, Idrissi, Mazzitelli, Luperto, Prati, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Trepy.
Allenatore: Fabio Pisacane.
PISA (3-5-2): Semper; Bonfanti, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Hojholt, Aebischer, Piccinini, Angori; Tramoni, Meister.
A disposizione: Nicolas, Scuffet, Marin, Leris, Buffon, Esteves, Vural, Coppola, Moreo, Calabresi, Albiol, Denoon, Lusuardi, Mbambi, Lorran.
Allenatore: Alberto Gilardino.