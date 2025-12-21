Genoa-Atalanta, i convocati di De Rossi: tornano Ostigard e Vitinha, cinque ai box
Il tecnico Daniele De Rossi ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di questa sera contro l'Atalanta. Assenti, oltre ad Onana impegnato in Coppa d'Africa, Cornet, Cuenca, Gronbaek, Siegrist e Messias mentre sono regolarmente arruolati Vitinha e Ostigard.
Portieri: Leali, Lysionik, Sommariva.
Difensori: Fini, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Vasquez.
Centrocampisti: Carboni, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Stanciu, Thorsby.
Attaccanti: Colombo, Ekhator, Ekuban, Venturino, Vitinha.
