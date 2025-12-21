Tutto pronto per la Coppa d'Africa, gironi e calendario dell'edizione 2025
Questa sera, alle ore 20 italiane, comincia la Coppa d'Africa. Di seguito tutti i vari raggruppamenti in cui sono inserite le 24 nazionali che partecipano all'edizione del 2025, con per ciascun gruppo il relativo calendario.
GRUPPO A (ISOLE COMORE, MALI, MAROCCO, ZAMBIA)
21/12 ore 20:00 - Marocco vs Isole Comore (Rabat)
22/12 ore 15:30 - Mali vs Zambia (Casablanca)
26/12 ore 13:00 - Marocco vs Mali (Rabat)
26/12 ore 15:30 - Zambia vs Isole Comore (Casablanca)
29/12 ore 18:30 - Zambia vs Marocco (Rabat)
29/12 ore 18:30 - Isole Comore vs Mali (Casablanca)
GRUPPO B (ANGOLA, EGITTO, SUDAFRICA, ZIMBABWE)
22/12 ore 18:00 - Egitto vs Zimbabwe (Agadir)
22/12 ore 20:30 - Sudafrica vs Angola (Marrakech)
26/12 ore 18:00 - Egitto vs Sudafrica (Agadir)
26/12 ore 20:30 - Angola vs Zimbabwe (Marrakech)
29/12 ore 20:30 - Angola vs Egitto (Agadir)
29/12 ore 20:30 - Zimbabwe vs Sudafrica (Marrakech)
GRUPPO C (NIGERIA, TANZANIA, TUNISIA, UGANDA)
23/12 ore 13:00 - Nigeria vs Tanzania (Fes)
23/12 ore 15:30 - Tunisia vs Uganda (Rabat)
27/12 ore 13:00 - Nigeria vs Tunisia (Fes)
27/12 ore 15:30 - Uganda vs Tanzania (Rabat)
30/12 ore 18:00 - Uganda vs Nigeria (Fes)
30/12 ore 18:00 - Tanzania vs Tunisia (Rabat)
GRUPPO D (BENIN, BOTSWANA, RD CONGO, SENEGAL)
23/12 ore 18:00 - Senegal vs Botswana (Tangeri)
23/12 ore 20:30 - RD Congo vs Benin (Rabat)
27/12 ore 18:00 - Senegal vs RD Congo (Tangeri)
27/12 ore 20:30 - Benin vs Botswana (Rabat)
30/12 ore 20:30 - Benin vs Senegal (Tangeri)
30/12 ore 20:30 - Botswana vs RD Congo (Rabat)
GRUPPO E (ALGERIA, BURKINA FASO, GUINEA EQUATORIALE, SUDAN)
24/12 ore 13:00 - Algeria vs Sudan (Rabat)
24/12 ore 15:30 - Burkina Faso vs Guinea Equatoriale (Casablanca)
28/12 ore 13:00 - Algeria vs Burkina Faso (Rabat)
28/12 ore 15:30 - Guinea Equatoriale vs Sudan (Casablanca)
31/12 ore 18:00 - Guinea Equatoriale vs Algeria (Rabat)
31/12 ore 18:00 - Sudan vs Burkina Faso (Casablanca)
GRUPPO F (CAMERUN, COSTA D'AVORIO, GABON, MOZAMBICO)
24/12 ore 18:00 - Costa d'Avorio vs Mozambico (Marrakech)
24/12 ore 20:30 - Camerun vs Gabon (Agadir)
28/12 ore 18:00 - Costa d'Avorio vs Camerun (Marrakech)
28/12 ore 20:30 - Gabon vs Mozambico (Agadir)
31/12 ore 20:30 - Gabon vs Costa d'Avorio (Marrakech)
31/12 ore 20:30 - Mozambico vs Camerun (Agadir)