Livorno, Venturato: "Ho visto la voglia e l'entusiasmo per provarci e trovare il pareggio"

Dopo il pareggio contro il Pontedera, il tecnico del Livorno Roberto Venturato ha commentato in conferenza stampa: "Abbiamo fatto un discreto primo tempo - riporta amaranta.it -, anche se con qualche errore di troppo, Credo che dobbiamo imparare a stare in campo con continuità e con lo stesso atteggiamento per tutti i 90 minuti. Una cosa che ancora non ci riesce.

Ho visto però la voglia e l'entusiasmo per provarci e trovare il pareggio. Loro hanno fatto una ottima gara e sono stati bravi, ma sui gol abbiamo commesso due gravissime ingenuità che non dobbiamo ripetere più. Non siamo stati aggressivi, non abbiamo gestito bene il possesso palla e loro ci hanno messo in difficoltà prendendo campo. Io non cerco mai alibi.

Dobbiamo essere bravo noi ad interpretare le partite aldilà di quello che possa succedere fuori. Dobbiamo essere più bravi nell'interpretare certe situazioni e soprattutto nei momenti di difficoltà commettere meno errori. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare, oggi abbiamo comunque ottenuto un punto e da questo dobbiamo ripartire con voglia e entusiasmo. Con la società sono in contatto continuo per decidere cosa possiamo fare e come farlo. Io però per il momento sono molto soddisfatto dei giocatori che ho a disposizione".