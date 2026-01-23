Inter, il PSV fa muro per Perisic ma l'uscita dalla Champions può aprire la trattativa
In un mercato low cost, l'Inter è ancora a caccia di un'occasione per rinforzare la sua corsia di destra. Dopo aver provato a riportare a Milano Joao Cancelo, adesso i nerazzurri ci provano con un altro grande ex come Ivan Perisic, ma questa volta l'esito potrebbe essere ben diverso. I dirigenti dell'Inter hanno ricevuto l'ok dal croato, che tanto vorrebbe fare un ultimo ballo a San Siro.
Manca però il via libera da parte del PSV che al momento fa muro. Perché se da una parte gli olandesi hanno già messo una seria ipoteca sulla Eredivisie (+16 sul Feyenoord secondo), allo stesso tempo non vogliono privarsi di uno dei leader della squadra nella corsa ad un posto nelle 24 di Champions League.
Al momento il club di Eindhoven occupa la 22esima posizione della classifica e mercoledì arriverà l'agguerritissimo Bayern Monaco. Se i bavaresi dovessero eliminare gli olandesi, allora questi potrebbero rivedere la propria posizione e sedersi ad un tavolo con l'Inter per liberare Perisic. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
