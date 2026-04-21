TMW Inter in finale di Coppa Italia, via ogni dubbio sullo stadio: l'ultimo atto si giocherà all'Olimpico

La vittoria dell’Inter sul Como in semifinale di Coppa Italia sgombra qualsiasi dubbio sullo stadio che ospiterà la finale della competizione. L’Olimpico di Roma, che ne è stato sempre teatro negli ultimi anni, è infatti indicato dal regolamento della Coppa Italia come stadio dell’ultimo atto soltanto “in linea di principio”, con decisione irrevocabile in mano al consiglio di Lega.

Il quadro delle partecipanti alle semifinali, tra bacino di pubblico più o meno grande e problematiche ambientali o logistiche, aveva fatto immaginare un’altra location. Nello specifico, difficilmente un’eventuale finale tra Como e Atalanta sarebbe stata ospitata all’Olimpico, complicato da riempire e problematico anche per quanto riguarda la gestione dell’ordine pubblico tra tifosi non particolarmente in buoni rapporti.

Discorso diverso con l’Inter: a prescindere dall’avversaria (da segnalare che i tifosi della Lazio hanno già fatto sapere che sospenderebbero lo sciopero anti-Lotito in caso di finale), l’Olimpico si riempie. E la finale si gioca lì.