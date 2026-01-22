Inter in pressing per Perisic: c'è l'accordo con il grande ex, ma il PSV fa muro
L’Inter continua a spingere per riportare nel nostro campionato Ivan Perisic. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, il club nerazzurro ha già strappato il sì dell’esterno croato, pronto a vestire nuovamente la maglia del club nerazzurro, da qui a fine stagione.
L’arrivo di Perisic è una precisa richiesta di Cristian Chivu, alle prese con l’assenza prolungata di Denzel Dumfries. L’allenatore romeno vuole inserire un giocatore già pronto, e non una scommessa sul futuro, come per certi versi è stato l’inserimento di Luis Henrique a inizio stagione.
Resta l’ostacolo, rappresentato dalle richieste del PSV Eindhoven. La società olandese non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore, se non in cambio di un corrispettivo economico. Soldi che Oaktree, complice il fatto che Perisic sia molto lontano dall’identikit fissato dalla proprietà per i nuovi acquisti, non ha intenzione di sborsare. Resta, secondo il portale online del cartaceo, la speranza che l’eventuale eliminazione del PSV dalla Champions - gli olandesi sono 22esimi, e devono giocare con il Bayern Monaco - possa facilitare le cose.
