Inter in pressing per Perisic: domani giornata decisiva, col PSV che affronta il Bayern

L'Inter continua a tenere viva la pista Ivan Perisic, col croato grande ex nerazzurro attualmente al PSV. E quello di domani sera, sottolinea Tuttosport, rischia di diventare un momento decisivo nella trattativa fra i nerazzurri ed il club olandese.

Ufficialmente il PSV non ha mai messo sul mercato il croato. Domani sera però la squadra di Eindhoven affronterà il Bayern Monaco nell'ultima sfida della prima fase della Champions League. Un'eventuale sconfitta potrebbe portare il club olandese a rivedere le proprie posizioni, con l'uscita dall'Europa che potrebbe facilitare la partenza dello stesso Perisic.

L'Inter osserva interessata, pronta a riconoscere un indennizzo al PSV in caso di fumata bianca. Il tecnico Cristian Chivu spinge per questa soluzione, così come lo stesso giocatore che avrebbe voglia di ritrovare l'Inter per quello che potrebbe essere l'ultimo atto della sua carriera. In parallelo è da seguire la situazione Luis Henrique: il brasiliano è richiesto da Bournemouth e Besiktas, ma entrambe le società ancora non hanno affondato il colpo. Anche perché l'Inter non lo ha mai messo ufficialmente sul mercato. Con Perisic lo scenario potrebbe cambiare, anche se la richiesta nerazzurra per il brasiliano si avvicina molto ai 25 milioni di euro pagati la scorsa estate per acquistarlo dall'Olympique Marsiglia.