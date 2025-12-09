TMW Inter, infortuni per Calhanoglu e Acerbi: le primissime valutazioni sui problemi fisici

Doppia sostituzione forzata causa infortunio per Chivu nel primo tempo di Inter-Liverpool e il mondo nerazzurro attende aggiornamenti con il fiato sospeso, visto il peso specifico dei calciatori che hanno dovuto lasciare il rettangolo verde.

Prima è stata la volta di Hakan Calhanoglu, che accasciatosi al minuto 11 si toccava la zona nei pressi dell'inguine, sul lato destro. Dalle primissime valutazioni, per il centrocampista turco si dovrebbe trattare di una contrattura all'adduttore di destra. Al suo posto è subentrato Piotr Zielinski.

Poco più tardi, anche Francesco Acerbi ha dovuto alzare bandiera bianca. L'esperto leader della difesa nerazzurra ha sentito tirare alla gamba, anche lui quella di destra, dopo una tentata scivolata provata attorno alla mezz'ora. Nel caso del veterano difensore, le sensazioni iniziali fanno invece pensare a un risentimento ai flessori della coscia destra. Il suo posto in campo l'ha preso il ben più giovane Yann Aurel Bisseck. Sia per Acerbi che per Calhanoglu, in ogni caso, sono attese nuove valutazioni di carattere medico nei prossimi giorni.