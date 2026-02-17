Tare multato dal Giudice Sportivo dopo Pisa-Milan. Sanzione e squalifica anche a Vanoli

Ci sono tante notizie contenute nel comunicato ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 25^ giornata di Serie A. Non soltanto i provvedimenti nei confronti dei giocatori, perché sono stati oggetto di squalifiche e sanzioni anche allenatori, membri dello staff e dirigenti.

Al netto delle inibizioni riservate ai due dirigenti della Juventus, Comolli e Chiellini che sono stati fermati rispettivamente fino al 31 marzo e al 27 febbraio, ci sono altri provvedimenti degni di nota e di segnalazione. Ci sono per esempio i 10mila euro di ammenda riservati a Igli Tare, DS del Milan, "per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, contestato in modo aggressivo l'operato arbitrale".

Una giornata di squalifica, con ammenda di 3000 euro incorporata, per Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina "per avere, al 25° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, in polemica con il comportamento dell'allenatore della squadra avversaria, contestato con veemenza l'operato arbitrale reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione; infrazione rilevata da un Assistente".

Nella stessa partita, Como-Fiorentina, era stato cacciato dal campo anche Massimiliano Gatto, collaboratore di Fabregas. Dopo Cagliari-Lecce, invece, un turno di squalifica anche a Gianpiero Pinzi, membro dello staff giallorosso "per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale".