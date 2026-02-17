TMW Radio Cugini sul caso Bastoni: "Chivu non doveva assolvere il proprio giocatore"

Il giornalista Mimmo Cugini è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per commentare i temi del giorno. Queste le sue parole:

Qual è la tua opinione su quanto accaduto fra Bastoni e Kalulu

"Il primo errore lo ha fatto Bastoni, che prima ha simulato e poi ha applaudito l'espulsione, mentre il secondo lo ha commesso ovviamente La Penna. Per quanto accaduto sui social invece non mi esprimo, perché non li considero atteggiamenti validi come mondo civile. Inoltre di questo argomento ha parlato anche chi non capisce nulla di calcio, come Saviano, che avrebbe fatto meglio a tacere. Chi fa calcio come Spalletti invece ha riportato le cose nella giusta dimensione, mentre Chivu non doveva assolvere il proprio giocatore".

Quindi come giudichi le parole di Chivu?

"Poteva usare altri termini e difendere il suo giocatore senza estremizzare la questione. Sarebbe stato proprio meglio se avesse avuto un atteggiamento un po' più tranquillo. Quando vinci del resto hai uno stato d'animo che ti permette di fare un po' più il signore".

La fotografia finale qual è?

"Credo che ci siano stati troppa benzina sul fuoco e troppi veleni. Nel calcio le polemiche ci sono sempre state, in Italia purtroppo un po' di più che altrove, ma da dopo l'avvento del Var mi sembra che la dietrologia sia molto peggiorata. Il fatto è che molti arbitri vedono il Var come un modo per giustificare le proprie prestazioni e questo ha peggiorato la situazione. Inoltre negli anni le cose hanno preso una piega diversa anche fra tifosi; c'è un odio e un astio che va decisamente anche oltre il calcio. Il fatto è che questo comportamento ha contagiato anche i professionisti, vale a dire calciatori, allenatori e dirigenti. Queste ultime due categorie poi proprio non possono parlare in determinate maniere. Spesso dicono delle stupidaggini che non possono essere accettabili, mentre magari il calciatore nell'impeto agonistico può anche essere relativamente giustificato".