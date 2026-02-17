Serie A, la Top 11 dopo 25 giornate: Modric, Yildiz e Pio Esposito le tre novità

Tre novità nella Top 11 della Serie A dopo 25 giornate: Modric prende il posto di Rabiot a centrocampo, Yildiz quello di Nico Paz sulla trequarti ed Esposito quello di Lautaro Martinez in attacco. Ecco il nostro 3-4-2-1.

Mike Maignan (Milan) 6.46

Gleison Bremer (Juventus) 6.54

Marc-Oliver Kempf (Como) 6.40

Alessandro Bastoni (Inter) 6.34

Marco Palestra (Cagliari) 6.21

Piotr Zielinski (Inter) 6.56

Luka Modric (Milan) 6.50

Federico Dimarco (Inter) 6.72

Christian Pulisic (Milan) 6.53

Kenan Yildiz (Juventus) 6.43

Francesco Pio Esposito (Inter) 6.44

- - -

SERIE A - 25ª GIORNATA

Pisa - Milan 1-2

39' Loftus-Cheek (M), 71' Loyola (P), 85' Modric (M)

Como - Fiorentina 1-2

26' Fagioli (F), 54' rig. Kean (F), 77' aut. Parisi (C)

Lazio - Atalanta 0-2

41' rig. Ederson, 60' Zalewski

Inter - Juventus 3-2

17' aut. Cambiaso (I), 26' Cambiaso (J), 76' Esposito (I), 83' Locatelli (J), 90' Zielinski (I)

Udinese - Sassuolo 1-2

10' Solet (U), 56' Lauriente (S), 58' Pinamonti (S)

Parma - Hellas Verona 2-1

4' Bernabe (P), 43' Harroui (V), 90' + 3 Pellegrino (P)

Cremonese - Genoa 0-0

Torino - Bologna 1-2

49' aut. Vlasic (B), 62' Vlasic (T), 70' Castro (B)

Napoli - Roma 2-2

7' e rig. 71' Malen (R), 40' Spinazzola (N), 82' Alisosn Santos (N)

Cagliari - Lecce 0-2

65' Gandelman, 76' Ramadani

CLASSIFICA

1. Inter 61

2. Milan 53

3. Napoli 50

4. Roma 47

5. Juventus 46

6. Atalanta 42

7. Como 41

8. Bologna 33

9. Lazio 33

10. Sassuolo 32

11. Udinese 32

12. Parma 29

13. Cagliari 28

14. Torino 27

15. Genoa 24

16. Cremonese 24

17. Lecce 24

18. Fiorentina 21

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan) e Hojlund (Napoli)

7 reti: Krstovic (Atalanta), Castro e Orsolini (Bologna), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Calhanoglu e Thuram (Inter), Leao (Milan), Pellegrino (Parma), Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 26ª GIORNATA

Sassuolo - Hellas Verona (20 febbraio, ore 20.45, DAZN)

Juventus - Como (21 febbraio, ore 21, DAZN)

Lecce - Inter (21 febbraio, ore 18, DAZN)

Cagliari - Lazio (21 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Genoa - Torino (22 febbraio, ore 12.30, DAZN)

Atalanta - Napoli (22 febbraio, ore 15, DAZN)

Milan - Parma (22 febbraio, ore 18, DAZN e Sky)

Roma - Cremonese (22 febbraio, ore 20.45, DAZN)

Fiorentina - Pisa (23 febbraio, ore 18.30, DAZN)

Bologna - Udinese (23 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)