Serie A, la Flop 11 dopo 25 giornate: cambio tra ex compagni, Morata per Camarda

Una novità nella Flop 11 di Serie A dopo 25 giornate. Il 4 rimediato da Alvaro Morata contro la Fiorentina costa allo spagnolo l'ingresso nella squadra da incubo del campionato, prendendo il posto di Francesco Camarda, suo ex compagno di squadra ai tempi del Milan. Ecco il nostro 3-4-3:

Maduka Okoye (Udinese) 5.82

Gabriele Zappa (Cagliari) 5.74

Marin Pongracic (Fiorentina) 5.66

Honest Ahanor (Atalanta) 5.67

Dodo (Fiorentina) 5.75

Simon Sohm (Bologna) 5.46

Cher Ndour (Fiorentina) 5.53

Valentino Lazaro (Torino) 5.70

Amin Sarr (Hellas Verona) 5.35

Alvaro Morata (Como) 5.54

Boulaye Dia (Lazio) 5.57

- - -

SERIE A - 25ª GIORNATA

Pisa - Milan 1-2

39' Loftus-Cheek (M), 71' Loyola (P), 85' Modric (M)

Como - Fiorentina 1-2

26' Fagioli (F), 54' rig. Kean (F), 77' aut. Parisi (C)

Lazio - Atalanta 0-2

41' rig. Ederson, 60' Zalewski

Inter - Juventus 3-2

17' aut. Cambiaso (I), 26' Cambiaso (J), 76' Esposito (I), 83' Locatelli (J), 90' Zielinski (I)

Udinese - Sassuolo 1-2

10' Solet (U), 56' Lauriente (S), 58' Pinamonti (S)

Parma - Hellas Verona 2-1

4' Bernabe (P), 43' Harroui (V), 90' + 3 Pellegrino (P)

Cremonese - Genoa 0-0

Torino - Bologna 1-2

49' aut. Vlasic (B), 62' Vlasic (T), 70' Castro (B)

Napoli - Roma 2-2

7' e rig. 71' Malen (R), 40' Spinazzola (N), 82' Alisosn Santos (N)

Cagliari - Lecce 0-2

65' Gandelman, 76' Ramadani

CLASSIFICA

1. Inter 61

2. Milan 53

3. Napoli 50

4. Roma 47

5. Juventus 46

6. Atalanta 42

7. Como 41

8. Bologna 33

9. Lazio 33

10. Sassuolo 32

11. Udinese 32

12. Parma 29

13. Cagliari 28

14. Torino 27

15. Genoa 24

16. Cremonese 24

17. Lecce 24

18. Fiorentina 21

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan) e Hojlund (Napoli)

7 reti: Krstovic (Atalanta), Castro e Orsolini (Bologna), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Calhanoglu e Thuram (Inter), Leao (Milan), Pellegrino (Parma), Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 26ª GIORNATA

Sassuolo - Hellas Verona (20 febbraio, ore 20.45, DAZN)

Juventus - Como (21 febbraio, ore 21, DAZN)

Lecce - Inter (21 febbraio, ore 18, DAZN)

Cagliari - Lazio (21 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Genoa - Torino (22 febbraio, ore 12.30, DAZN)

Atalanta - Napoli (22 febbraio, ore 15, DAZN)

Milan - Parma (22 febbraio, ore 18, DAZN e Sky)

Roma - Cremonese (22 febbraio, ore 20.45, DAZN)

Fiorentina - Pisa (23 febbraio, ore 18.30, DAZN)

Bologna - Udinese (23 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)