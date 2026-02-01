Inter, Lautaro cauto: "Scudetto? Vantaggio importante in classifica, ma manca tanto"

L'attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-2 sul campo della Cremonese nella gara valevole per la 23^ giornata di Serie A.

Dove lo metti questo premio?

"Sicuramente in camera di mia figlia, oggi è il compleanno. Spero di tornare velocemente a Milano, mi deve aspettare sveglia così le do un bacio. Mi ha cambiato la vita, questo premio è per lei".

Quanto lavorate sulle palle inattive?

"Ci alleniamo tanto, abbiamo preso anche qualche gol su palla inattiva. Vogliamo migliorare sempre, a volte la palla inattiva è importante per sbloccare partite così chiuse. Vantaggio importante in classifica, manca ancora tanto".

Sei stato tra i primi ad andare da Audero: vuoi dire qualcosa?

"Che queste cose non devono accadere, c'è il rischio per una persona. Diamo uno spettacolo che si vede in tutto il mondo, dobbiamo stare attenti. Chiedo scusa ad Audero e a tutti i tifosi della Cremonese".

Un messaggio in ottica scudetto?

"Manca tanto, il messaggio è per noi stessi. Abbiamo sbagliato, soprattutto nel primo tempo, ma c'è anche tanto da goderci perché il campionato è molto equilibrato",