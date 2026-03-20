Il Genoa domina ma sbatte sui legni: regge il muro dell’Udinese: 0-0 al 45’ a Marassi
Sì è conclusa senza reti la prima frazione di gara al “Ferraris” con Genoa e Udinese ferme sullo 0-0 con la squadra di casa molto più pericolosa.
Dominio rossoblù
Parte subito forte la squadra di De Rossi con una deviazione tentata da Colombo sotto misura che non inquadra lo specchio della porta. I rossoblù proseguono nel loro giro palla mantenendo un predominio territoriale con i bianconeri di Runjaic che si difendono bassi e non riescono a ripartire. Il Grifone si rende pericoloso questa volta con Malinovskyi. Il centrocampista ucraino si incarica della battuta di un calcio da fermo dal lato destro del campo, il suo mancino é velenoso, scavalca Okoye ma sbatte sulla traversa.
Ancora una traversa con Colombo
Pochi istanti più tardi é Vitinha a calciare non benissimo con la porta sguarnita dopo un’uscita spericolata di Okoye mettendo sul fondo. I padroni di casa vanno vicini al vantaggio con Colombo che, su azione di corner, sguscia via alla spalle di Davis, gira verso la porta ma mette di un soffio a lato. Prima del riposo seconda traversa di Colombo che calcia al volo da ottima posizione ma il pallone sbatte sul montante ad Okoye battuto. Ancora Vitinha al 41’ ma il palo è si spegne sul fondo.