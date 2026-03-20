De Roon: "Faccio fatica a immaginarmi in un posto diverso da Bergamo, voglio restare qui"

Intervistato da Prime Video, il centrocampista nerazzurro Marten De Roon ha raccontato il suo rapporto speciale con la tifoseria dell'Atalanta e con Bergamo. Queste le sue dichiarazioni: "Sarò molto sincero: sapevo molto poco di Bergamo. Il mio procuratore mi chiamò chiedendomi se conoscessi l’Atalanta e la città. Io gli risposi: 'Non so neanche dov’è (ridendo)'. Il primo incontro con una tifosa che mi dava un bacio sulla bocca… Mi sono sentito molto accolto".

Sul rapporto con i tifosi. "Mi piace parlare con loro, sapere cosa vivono e come pensano. Se esiste una distanza tra calciatore e tifoso, qui è come se fossimo tutti allo stesso livello. Forse sì, noi calciatori siamo più talentuosi nel giocare a calcio e loro sicuramente hanno talento in qualcos’altro. A me piace sentire cosa pensano, anche dopo una sconfitta. Voglio capire cosa pensano e discuterne insieme".

Sugli elogi dei tifosi: "Alla fine si fa questo lavoro anche per lasciare qualcosa alla gente e sentire queste frasi, sentir dire di essere la loro bandiera, avere il sangue bergamasco, essere l’anima della squadra, non mollare mai, sudare sempre la maglia, io voglio trasmettere tutto questo alla gente, e loro lo trasmettono a me. È questo che mi ha fatto capire che qua a Bergamo c’è qualcosa di molto speciale".

Sul suo futuro sempre a Bergamo: "Le mie tre figlie sono bergamasche. Due sono nate qui, l’altra è nata in Olanda, ma si è trasferita qua quando aveva 3 anni. Frequentano una scuola italiana, parlano la lingua italiana, con accento bergamasco, e per loro Bergamo è casa. Faccio fatica ad immaginarmi in un altro posto, ma soprattutto loro, non riesco ad immaginarle da un’altra parte. Ci siamo anche parlati perché si sa che nel calcio tutto può cambiare in fretta. Siamo d’accordo che vogliamo stare qui, a Bergamo".