Cagliari-Napoli 0-1: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro (28' st Mendy), Mina, Dossena; Palestra, Adopo (28' st Deiola), Gaetano, Sulemana, Rodriguez (39' st Raterink); Esposito (39' st Trepy), Folorunsho (20' st Kilicsoy). A disp.: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Grandu. All.: Pisacane
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera (39' st Juan Jesus); Politano (32' st Spinazzola), Gilmour (32' st Anguissa), Lobotka (10' st Alisson Santos), Gutiérrez; McTominay, De Bruyne; Højlund. A disp.: Meret, Contini, Lukaku, Elmas, Giovane, Mazzocchi. All.: Conte
Arbitro: Mariani
Marcatore: 2' McTominay (N)
Ammoniti: Lobotka (N), Zé Pedro (C), Olivera (N), Dossena (C)
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