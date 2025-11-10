Inter, Lautaro: "Derby partita importante per la classifica e che si prepara da sola"

L'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo contro la Lazio: "Sono contento perché abbiamo vinto, affrontare queste squadre che palleggiano bene non è facile. L'abbiamo approcciata bene e questo conta tanto. Il gruppo conta più del singolo, ma fare questi gol è importante anche per la mia carriera. Do tanto ogni giorno per questa maglia, sono orgoglioso e devo continuare perché il percorso è ancora lungo. Il segreto per giocarle tutte? Ho sempre voglia di difendere i compagni in campo.

A volte riposare fa bene, ma queste sono scelte del mister. Io ogni volta che gioco voglio dare tutto. I giocatori che restano lavorano con il mister e lo staff. Noi che andiamo in nazionale giochiamo e poi recupereremo per il derby, è importante per la classifica ed è una partita speciale, è una partita che si prepara da sola".