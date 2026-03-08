Lautaro salta la “sua” partita: com’è andata l’Inter nei derby senza il Toro. Pio sogna

Se Lautaro Martinez avesse potuto scegliere una partita da non saltare a tutti i costi, sarebbe stato il derby di Milano. C’entra lo scudetto, che l’Inter potrebbe blindare battendo il Milan, ma anche il feeling del Toro con le sfide che lo hanno messo davanti ai rossoneri. Da quando gioca all’Inter, l’argentino ha giocato 21 derby sui 24 teoricamente a sua disposizione. Bilancio in positivo: undici vittorie, tre pareggi, sette sconfitte. Ma è soprattutto a livello personale che Lautaro brilla: nove gol e quattro assist, il Milan è la terza squadra più battuta in carriera dopo Cagliari (12 gol) e Salernitana (10).

Com’è andata l’Inter senza il Toro. Il computo, per quanto scritto sopra, è piuttosto rapido. Sono appena tre i derby saltati finora da Lautaro in nerazzurro: la buona notizia, per Cristian Chivu, è che l’Inter non ne ha perso nemmeno uno. Due vittorie, entrambe in campionato: 1-0 nel 2018/2019, l’unica occasione in cui Lautaro (all’epoca un giovane nuovo acquisto) rimase in panchina, e 4-2 nel 2019/2020, quando era squalificato. Più recente il pareggio nella semifinale di andata della Coppa Italia 2024/2025, 1-1 con Lauti ai box per infortunio: al ritorno, per la cronaca, ci fu il 3-0 che mandò il Milan in finale, poi persa con il Bologna.

Per un attaccante che salta, uno che sogna. È Francesco Pio Esposito. Il giovane bomber italiano si è tolto parecchie soddisfazioni, in questa stagione: i primi gol in Serie A, in Champions League, in Coppa Italia. Gli manca solo il gol al Milan “dei grandi”, che peraltro ha incrociato una volta sola in carriera finora. Ci sono dei precedenti, però: Pio ha infatti già segnato ai rossoneri, sia in Under 17 che in Under 19. Sa come si fa, insomma.