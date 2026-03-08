Lautaro e Thuram out, l'Inter senza la ThuLa 289 giorni dopo: l'ultima volta vinse 2-0 a Como

Niente ThuLa, né dall'inizio, né a gara in corso. L'Inter oggi non avrà a disposizione nel derby contro il Milan il suo capitano Lautaro Martinez e il suo partner Marcus Thuram. L'ultima volta che era successo che nessuno dei due facesse almeno un minuto in un match dei nerazzurri era il 23 maggio 2025: Simone Inzaghi tenne entrambi a riposo precauzionale in vista della finale di Champions League di Monaco contro il PSG, persa 5-0, ma la squadra riuscì comunque a imporsi 2-0 a Como nella 38^ giornata di Serie A grazie ai gol di De Vrij e Correa.

Dopo 289 giorni dunque l'Inter si ritrova nuovamente in emergenza, ma questa volta non per una scelta conservativa del suo allenatore. Nessuno è infatti arruolabile: l'argentino ha riportato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, il francese invece è influenzato ed è stato messo ko dalla febbre. Non una bella notizia per Cristian Chivu, che punterà forte su Bonny e Pio Esposito.

Guardando la carta d'identità dei due, ci si accorge subito come sommando le loro età si ottenga 42 anni, 2 in più di Luka Modric, che oggi invece sarà titolare nel centrocampo del Milan. Chissà poi che cosa deciderà di fare il tecnico rumeno a gara in corso e se opterà per giocare con un trequartista come a Como in Coppa Italia dietro a un'unica punta.