Lautaro Martinez non gioca Milan-Inter ma la vede dalla panchina. A differenza di Thuram

Un capitano non lascia mai la sua nave e se il soggetto in questione risponde al nome di cognome di Lautaro Martinez, e l'imbarcazione è metaforicamente il suo rapporto a doppia mandata con l'Inter, il concetto potrebbe rivelarsi particolarmente vero.

A dimostrazione di quanto scritto, arriva la conferma di quanto circolava già da qualche ora, ovverosia che Lautaro Martinez sarebbe stato presente in panchina assieme ai compagni di squadra dell'Inter, per il sempre atteso derby contro il Milan che potrebbe permettere ai nerazzurri di mettere una volta per tutte la parola 'fine' sulla lotta per la conquista del campionato di Serie A attualmente in corsa. E quindi, nonostante l'indisponibilità per via dell'infortunio al soleo che lo vede costretto a rimanere fuori dal terreno di gioco e dall'azione più diretta, Lautaro Martinez non rinuncia a stare accanto ai suoi compagni di spogliatoio.

Discorso diverso invece per l'altra metà della ThuLa, Marcus Thuram, anche se non è questione di motivazioni differenti o vicenda da far scattare retropensieri di vario carattere. L'attaccante francese, infatti, è stato messo fuori gioco da una sindrome influenzale e la febbre alta gli ha impedito di poter presenziare al Meazza per la stracittadina e per poter vivere il derby assieme al resto dell'Inter.