Inter, Lautaro: "Pio Esposito va lasciato tranquillo, farà bene anche in Nazionale"

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida con l'Atalanta decisa da un suo gol nel secondo tempo: "Era uno scontro diretto, l'Atalanta è una squadra forte da rispettare e affrontare con quello che abbiamo preparato. Oggi abbiamo fatto una ottima gara come le ultime volte, dobbiamo migliorare ma sono felice: questo regalo è per tutta la famiglie interista".

Dove può arrivare Pio Esposito?

"Pio Esposito è un ragazzo che lavora e ha voglia di imparare, questo fa parte della crescita: deve stare tranquillo e sbagliare come facciamo tutti noi. Dovete lasciarlo stare perché è italiano e darà soddisfazioni anche alla Nazionale".

Qual è il tuo segreto?

"Lo staff mi aiuta, gli anni passano per tutti, l'anno scorso ho finito molto male per giocare una partita importante ma ho continuato ad andare avanti. Ho lavorato duro questa stagione per fare sempre meglio, ragazzi così che spingono ti fanno alzare il livello".