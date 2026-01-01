Sassuolo-Inter, Thuram era in fuorigioco? Marelli: "Sembra di sì, ma non c'è certezza. Non è da VAR"

Luca Marelli, commentatore arbitrale di Dazn, ha analizzato gli episodi di Sassuolo-Inter. Complice il risultato, non una gara particolarmente densa di episodi problematici da questo punto di vista: “Non è successo un granché, ma ci sono alcuni episodi da mostrare per chiarezza totale. Il primo è la rete dello 0-1, che nasce da un calcio d’angolo originata da un’azione con lancio in profondità per Thuram. Dopo la rete ci è stata mostrata la posizione di Thuram, ma non c’è stato il SAOT (il fuorigioco semi-automatico, ndr), perché non è un’azione da VAR. Rimane il dubbio che ci sia fuorigioco: io non so dirlo, perché la prospettiva non è la migliore.

Possiamo soltanto dire che Thuram sembra leggermente avanti, ma non abbiamo certezza non essendo episodio da VAR. Nel caso in cui dal prossimo anno venisse inserito tra le azioni da VAR anche le azioni che portano a un calcio d’angolo, probabilmente già dal Mondiale potrebbe rientrare tra gli episodi da SAOT. Dovremo aspettare il 28 febbraio con la riunione dell’IFAB.

La rete di Thorstvedt viene annullata per posizione di fuorigioco di Laurientè su passaggio di Koné. È un fuorigioco di pochi centimetri, è una cosa che capita un po’ a tutti. Ritengo abbastanza strano che si polemizzi su un problema risolto. Il fuorigioco è un problema risolto con il SAOT, e dovrebbe rimanere questo (senza riferimento alla luce, ndr). Da sei stagioni è un problema risolto".