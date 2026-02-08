Ternana, Liverani amaro dopo il 2-2: “Mancata fame, dobbiamo lavorare di più”

Non basta il doppio vantaggio alla Ternana per portare a casa i tre punti dall’Ettore Mannucci. Contro il fanalino di coda Pontedera finisce 2-2, con i rossoverdi ripresi entrambe le volte nel lunch match della 24ª giornata del girone B. Un risultato che lascia grande amarezza a Fabio Liverani.

Il tecnico non nasconde la delusione: “Abbiamo avuto molte occasioni per segnare, ma abbiamo concesso due gol brutti. La sensazione è che per fare gol dobbiamo faticare tanto, mentre agli altri riesce più facilmente”. Liverani punta il dito su alcune disattenzioni: “In certe situazioni è mancata la lettura corretta, un pizzico di attenzione e concentrazione. È sembrato ci mancasse la fame di difendere il risultato per vincere”.

Sull’azione del pareggio, l’analisi è precisa: “La palla dell’avversario era dritta, dovevamo togliere la profondità invece di andare in duello. Se avessimo trovato il raddoppio, avremmo potuto controllare meglio la partita”. Il tecnico fa anche riferimento alla condizione fisica non ottimale di alcuni elementi, ma invita a reagire: “È un momento di difficoltà che può capitare in una stagione. Dobbiamo uscirne con il lavoro”.

Infine, sulle scelte: “Quando non si vince, chi non gioca ha sempre ragione. Dubickas è il nostro bomber, Pettinari sembrava non potesse giocare e invece ha segnato due gol. Dovevamo dare minuti anche ad Aramu. Le decisioni si prendono per il bene della squadra”.