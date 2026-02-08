Live TMW Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo crescere e normalizzarci. L'Inter di un livello top"

20.05 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, pronto a commentare dalla sala stampa del Mapei Stadium di Reggio Emilia il match odierno contro l'Inter, valido per la 24esima giornata di Serie A. Tra poco, in diretta, le sue dichiarazioni post-gara grazie alla presenza del nostro inviato.

20.45 - Inizia la conferenza.

Te la sei giocata troppo?

"È uno dei punti su cui dobbiamo migliorare e crescere che ci fa capire quanto di buono abbiamo fatto sin qui, quanto di buono sarà difficile continuare a farlo in questo campionato. Abbiamo fatto cose buone e altre meno buone, quando incontri queste squadre di questo livello poi mettono in risalto i tuoi difetti. Nel primo tempo per me siamo andati anche over perché bisogna saper conoscere i momenti, non puoi fare 90 minuti così, bisogna capire i momenti. Sono tutte cose importanti che caratterizzano le squadre che hanno maturità, un percorso lungo, sono tutte cose che miglioreremo".

Cosa è successo con Matic all'espulsione?

"Difficile poi gestire in determinati momenti la gestione. Sei abituato a diversi livelli magari certe cose ti danno fastidio, bisogna accettarle e saper resistere. Usciamo dal campo con un risultato pesante ma è una sconfitta che ci apre anche cose positive".

C'è un problema portiere adesso perché Muric non azzecca più un'uscita...

"Quando ci sono i problemi ci sono le soluzioni. Noi abbiamo giocatori che hanno dimostrato, altri che hanno intenzione e voglia di dimostrare le loro qualità e le loro potenzialità significa che non sempre riescono a farlo. A me piace analizzare il tutto da squadra, bisogna lavorare da squadra, per me quella non è una problematica perché in passato e nel recente passato è stata una caratteristica importante per stoppare le azioni degli avversari".

Il Sassuolo però aveva iniziato bene. Se avesse trovato il gol Koné sarebbe cambiata la partita?

"Mancavano 89 minuti e la partita era ancora abbastanza lunga (ride, ndr). Abbiamo concesso un calcio d'angolo, ci siamo auto-bloccati con il portiere e loro in quelle situazioni sono forti, poi sul secondo gol ci siamo fatti trovare scoperti e sono stati bravi loro ad approfittare con qualità delle situazioni. Il briciolo di fortuna che serve in queste gare poi non ci ha dato una mano e l'inizio del secondo tempo ci deve essere utile per capire le cose perché se non le fai sempre al massimo gli avversari fanno gol".

Cosa l'ha colpita di più dell'Inter? Chivu ha detto che l'Inter è stata cinica nel primo tempo...

"Ha le caratteristiche di una squadra importante, è un livello alto, molto, e devi essere bravo a resistere, devi trovare gli avversari in una giornata negativa, ma così non è stato e complimenti a loro e a Cristian che sta facendo un ottimo lavoro. Noi guardiamo avanti e alla prossima partita".

Quest'anno il Sassuolo è più normale, cioè fa risultato nelle gare normali e contro le grandi invece fa più fatica...

"Per me dobbiamo essere bravi a normalizzarci tutti per riconoscere la realtà che è quella di una neopromossa che affronta un campionato molto forte e da neopromossa sappiamo quanto può essere difficile riaffacciarci in questo campionato. Quanto fatto prima è stato messo da parte con un anno di Serie B. Per me un passo indietro da parte di tutti, riconoscere che situazioni ci sono, altrimenti si perde di vista la realtà e si corre il rischio di fare delle riflessioni che per me non sono pertinenti. Mi tengo quanto fatto fino ad ora in un campionato difficile perché in fondo ci sono squadre che non ci dovrebbero essere e invece ci sono e noi dobbiamo perseguire il nostro obiettivo capendo da dove veniamo e dove vogliamo andare".

Oggi non siete rimasti in gara per tutti i 90 minuti, solo merito dell'Inter?

"Quando rimani con un uomo in meno contro questa squadra poi diventa difficile. Questo è un livello alto, difficile, devi saper fare tante cose bene, devi essere presente in tutta la gara. Hanno avuto 7 giorni pieni di recupero 9 degli 11 titolari ed è una rarità quasi per loro. Io però guardo sempre le cose positive e noi vogliamo continuare a perseguire la strada che ci porterà al nostro obiettivo".

20.55 - Termina la conferenza.