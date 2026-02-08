Marcolin: "Per la Lazio momento di defezione, manca la spinta del pubblico biancoceleste"

L'ex calciatore Dario Marcolin, intervenuto nel pre gara di Juventus-Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN della situazione che si sta vivendo in casa biancoceleste riferendosi anche alla questione tifosi: "È una spinta in meno sicuramente, ti manca qualcosa e la forza del tuo pubblico. Probabilmente andrà avanti per qualche partita, può dare problemi alla squadra. Per la Lazio questo è un momento di defezione”.

Le formazioni ufficiali di Juve-Lazio

JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Thuram, Locatelli; Yildiz, McKennie, Cambiaso; David. Allenatore: Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.