Inter, Lautaro aggancia Boninsegna a 171 gol. Non 173: perché Wikipedia dà 2 reti in più a Bonimba

Lautaro Martinez sempre di più nella storia dell’Inter. Con la rete siglata oggi nel 5-0 al Sassuolo, il capitano argentino sale a quota 171 reti in partite ufficiali: agganciata una leggenda come Roberto Boninsegna. Ora nel mirino ci sono due giocatori che sicuramente il Toro non agguanterà in questa stagione: Alessandro Altobelli a quota 209 gol e l’irraggiungibile Giuseppe Meazza a 284 gol.

Molti lettori, incuriositi dalle statistiche, avranno notato che alcune fonti (per esempio Wikipedia, ma citiamo l’enciclopedia libera del web come fonte più nota: non è l’unica) attribuiscono in realtà 173 reti a Bonimba, di modo che Lautaro avrebbe ancora del terreno da fare per prendere l’attaccante vice campione del mondo con l’Italia nel 1970. Detto che, nel caso, non sembra un grosso problema per l’attuale numero 10 nerazzurro, in realtà non è così.

A Boninsegna vengono infatti conteggiate due reti in più, segnate durante il Trofeo Nazionale di Lega "Armando Picchi”. Si tratta di una competizione calcistica disputata in una singola edizione, nel 1971, e organizzata congiuntamente da FIGC e Lega Nazionale Professionisti (la vecchia Lega Calcio Serie A), in memoria di Armando Picchi, scomparso nel maggio di quell’anno. Di fatto, è il trofeo antesignano della Supercoppa, e nello specifico di quella a quattro squadre che conosciamo oggi: vi parteciparono le finaliste della Coppa Italia e le prime due classificate in Serie A. Lo vinse la Roma. Boninsegna, in quella competizione, segnò due reti. Che però né l’Inter né altre fonti ufficiali conteggiano, trattandosi di marcature realizzate in un contesto non ufficiale.