Juventus, Chiellini sul rinnovo di Spalletti: "Nessuna fretta, ma neanche nessun dubbio"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro la Lazio: "Noi siamo felicissimi di Spalletti, di quello che sta facendo: si vede la gioia di allenare la Juventus. Ogni cosa a suo tempo, non c'è nessuna fretta ma neanche nessun dubbio".

Spalletti ha detto che deve meritarsi il rinnovo...

"Luciano è venuto con grande voglia di allenare la Juventus, firmando un contratto senza nessuna garanzia perché voleva mettersi in gioco e sta facendo benissimo: è sicuramente parte del presente e del futuro di questa squadra. Il rinnovo di Kenan è stato importante".