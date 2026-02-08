Beffa nel finale per l’Atalanta U23, Bocchetti amaro: "Meritavamo di più"

Terza sconfitta nelle ultime quattro gare per l’Atalanta U23, battuta a Crotone da un rigore trasformato da Musso allo scadere per fallo su Groppelli. Un ko che fa male, soprattutto per come è maturato.

In sala stampa mister Salvatore Bocchetti non nasconde l’amarezza: “Meritavamo di più noi rispetto a loro, ma nel complesso il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Ci dispiace molto perdere con un gol arrivato così nel finale”.

La sensazione, dalle parole del tecnico, è quella di una squadra che ha retto l’urto ma che paga ancora una volta episodi decisivi nei minuti conclusivi. Un aspetto su cui lavorare, soprattutto dal punto di vista mentale.

Ora però non c’è tempo per rimuginare. “Dobbiamo farci forza e pensare subito a martedì, che sarà un’altra finale per noi. Vedremo chi recupererà e faremo il punto della situazione per preparare la formazione migliore possibile”.

Il calendario offre subito l’occasione per reagire, e per Bocchetti può essere un vantaggio: “Giocare subito può darci una mano per superare queste ultime due sconfitte arrivate nel finale. Dobbiamo reagire il prima possibile”.