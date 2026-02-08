Sassuolo, Grosso: "Mi tengo il bellissimo primo tempo, ma dobbiamo capire i momenti"

L'analisi di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di DAZN dopo la pesante sconfitta odierna contro l'Inter. "Matic ha commesso un'ingenuità, in queste partite le paghi a caro prezzo con un avversario di alto livello. Alcune cose non sono andate nel verso giusto, è venuto un risultato pesante ma ci sono state cose positive. Mi tengo il bellissimo primo tempo, le occasioni che abbiamo creato, quel gol nel finale ci poteva dare energia per partire meglio. Ad inizio secondo tempo prendiamo due gol che non concediamo con questa facilità e poi la partita diventa difficile".

Magari la mancanza del gol è stata decisiva ed è stata una giornataccia per Muric?

"Muric ha grandi potenzialità come altri giocatori del nostro gruppo, ci sono margini di miglioramento ed in tante partite ci ha aiutato tantissimo. Poteva fare meglio come tutta la squadra. Dobbiamo essere bravi in determinate circostanza di capire i ritmi della partita, il coraggio è stato bello ma dobbiamo riconoscere quando utilizzarlo perché abbiamo concesso campo aperto a questo avversario. Dobbiamo capire i momenti della partita".

Difficoltà nelle partite contro le grandi in casa, come mai?

"E' facilmente immaginabile, qualche mese fa eravamo in Serie B e oggi abbiamo affrontato la finalista della Champions League. Delle volte perdiamo di vista da dove si arriva, l'avversario di oggi è di grandissima qualità per tutte e non solo per noi. Serve tempo per costruirti, per riconoscere le gare e nel finale con l'uomo in meno devi saper stare in campo".