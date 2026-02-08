Sassuolo, brutte notizie: per Matic in arrivo due giornate di squalifica. Ecco perché

In attesa di capire cosa abbia detto Nemanja Matic all’arbitro di Sassuolo-Inter, la sua espulsione nel finale di gara è una vera e propria tegola per il club neroverde. L’ex centrocampista di Manchester United e Roma salterà infatti le prossime due partite di campionato.

Perché. Matic era diffidato prima dell’inizio della giornata, e la sua espulsione è arrivata a seguito (probabilmente) di uno scambio di pareri accesi con l’arbitro. Ma, a livello tecnico, il centrocampista è stato prima destinatario di un cartellino giallo e poi non di una seconda ammonizione ma di un rosso diretto.

Di conseguenza, se non ci saranno sanzioni più gravi (dipende dal referto, ma non è comunque così probabile), il giudice sportivo fermerà il giocatore per una giornata (giallo da diffidato) più un’altra (espulso). Matic salterà di conseguenza le due gare con Udinese (15 febbraio alle 12.30) ed Hellas Verona (20 febbraio alle 20.45).