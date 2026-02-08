L'Inter fa sembrare facili gare complesse. Ora gli scontri diretti, dopo aver scavato un solco

L'Inter a Sassuolo fa sembrare facile una gara che non lo è stata affatto. Nel primo tempo l'impressione era di essere di fronte a due squadre che potevano rispondere quasi a colpo su colpo, con una sostanziale differenza: i nerazzurri in questa fase della stagione concretizzano moltissimo. Già dopo i primi 45 minuti infatti la squadra di Chivu ha saputo portarsi sul 2-0, sbloccando la gara con l'ennesimo calcio d'angolo andato a segno (il tredicesimo stagionale).

Si tratta dell'undicesima vittoria nelle ultime dodici gare in campionato, l'unica che non è stata vinta è quella pareggiata contro il Napoli. Prima di questa striscia era arrivato il ko nel derby contro il Milan. Ecco, gli scontri diretti tornano: la prossima gara sarà contro la Juventus, poi c'è il playoff con il Bodo Glimt, poi Genoa e quindi il Milan. Per l'ultimo step a Lautaro e compagni servirà fare la voce grossa anche contro le big, unico neo di questa stagione.

Di certo l'Inter ci arriva con un carico di consapevolezza diametralmente opposto a quello con la quale aveva affrontato le pretendenti al titolo nella prima parte di stagione. E sapendo di aver scavato un primo solco non da poco: l'Inter la sua corsa verso lo Scudetto la sta cercando di costruire partendo dal non sbagliare davvero nulla con le gare "da vincere". Quelle insomma che possono nascondere le insidie inaspettate, che però i nerazzurri sembrano saper neutralizzare in molte maniere.