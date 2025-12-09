Inter-Liverpool 0-1, le pagelle: Bastoni punito oltremodo, altra sconfitta crudele per Chivu

Risultato finale: Inter vs Liverpool 0-1

LE PAGELLE DELL'INTER (di Dimitri Conti)

Sommer 6 - Il Liverpool lo impegna già in avvio di partita, anche se perlopiù arrivando al tiro dalla lunga distanza. Lui, comunque, c'è. E quando è colto in ritardo, arriva in aiuto il VAR. Bravo su Bradley nel finale.

Akanji 6,5 - Recuperato all'ultimo momento, non solo per la convocazione ma proprio per scendere in campo da titolare. Viste le condizioni con le quali arrivava al match, si può tranquillamente sostenere che abbia dato il massimo.

Acerbi 6 - Fa un discreto lavoro di attenzione e copertura, specialmente nelle prime fasi di partita, quando la pressione del Liverpool è più intensa. Dopo mezz'ora, però, lascia il campo per un infortunio al retto femorale.

Dal 31' Bisseck 6,5 - Appena entrato, neanche finito di scaldarsi, e subito accende San Siro e i compagni con una discesa travolgente palla al piede. Ingresso tra i più positivi, da ambo le parti.

Bastoni 5,5 - Buona attenzione nell'interpretazione delle situazioni in difesa, ma come da consuetudine non esita a buttarsi avanti. Sfiora sia un assist che una svirgolata fatale, punito forse oltremodo per un'ingenua trattenuta.

Luis Henrique 6 - Mostra una discreta facilità nel far viaggiare la gamba e sganciarsi con continuità sulla fascia destra, difettando però in più di una circostanza quando arriva al cross. Duello intrigante con Robertson.

Mkhitaryan 5,5 - Rientra nell'undici titolare, con discreta condizione fisica e buona naturalezza nell'occupare la propria posizione. A mancargli è però la brillantezza negli appoggi, quella che fa sprecare più di una ripartenza.

Dall'82' Sucic sv.

Calhanoglu sv - La sua Inter-Liverpool dura appena dieci minuti. Marcato a vista da Mac Allister, deve abbandonare il terreno di gioco già in apertura per via di un problema all'adduttore. Chivu e i tifosi attendono col fiato sospeso.

Dall'11' Zielinski 6 - Sembra tra i giocatori più in sintonia con le idee tattiche di Chivu e anche questa sera arriva una nuova conferma. Nulla di eccezionale, in realtà, ma alcune cose fatte piuttosto bene.

Barella 6 - Difficile riuscire a rimproverarlo fino in fondo, considerando quante conduzioni palla lo abbiano visto in prima linea. Qualche tocco fin troppo lezioso, ma la sua è una centralità che non è così scontato riuscire ad avere.

Dimarco 6 - Con Gomez come unico membro stabile sulla fascia, dalla sua parte, avrebbe la possibilità di trascorrere gran parte del match in fase offensiva. Non succede così spesso, invece, pur con qualche discreto guizzo.

Dall'82' Carlos Augusto sv.

Thuram 5 - Tra i più attesi, vive un confronto personale sentitissimo con il 'fratello' Konate. Troppo a lungo oggetto avulso rispetto alla manovra dei compagni, quando si accende (troppo di rado) fa intuire perché servisse di più.

Dall'82' Bonny sv.

Lautaro Martinez 6 - Comincia lontano dal centro della scena, se lo prende però a suon di rincorse e col piglio del combattente, riuscendo più di una volta a fare un discreto lavoro di raccordo. Si spegne con gli altri nel finale.

Cristian Chivu 5.5 - Alla ricerca di un'affermazione che scacci i recenti passaggi a vuoto nei big match, prova a sfruttare le insicurezze del Liverpool ma sono i Reds a partire meglio. Superate le difficoltà e ben due infortuni nella prima mezz'ora, inizia a venire fuori pure l'Inter. I nerazzurri crescono man mano, accusando però una fase di stanca nel finale. E proprio lì, arriva la crudele punizione, con il rigore (generoso) che Szoboszlai trasforma. Un altro big match se ne va.

LE PAGELLE DEL LIVERPOOL (di Antonino Sergi)

Alisson 6,5- Non viene impegnato tantissimo dagli avanti nerazzurri, soffia fuori la punizione di Barella ma nell'ultimo minuto del primo tempo salva il risultato con una grande parata sul colpo di testa di Lautaro.

Gomez 6 - Slot lo preferisce al più offensivo Bradley per non prestare il fianco alla temibile corsia mancina nerazzurra, rimane maggiormente bloccato e gioca una partita comunque attenta. Dal 68' Bradley 6.5 - Entra bene in partita, staziona davanti e sfiora anche la gioia personale.

Konaté 6 - Aveva avuto il merito di portare in vantaggio il Liverpool, il VAR gli nega la gioia del gol. Qualche imprecisione, lavora di fisico contro Lautaro e Thuram ma rischia meno del solito.

Van Djik 6,5 - Gli anni passano, ma il capitano rimane la grande certezza del Liverpool. Ci mette un rammendo ad ogni errore dei compagni, sempre presente sia sui palloni alti che sulle imbucate per Lautaro.

Robertson 6 - Meno arrembante rispetto al passato, spesso rimane più basso per presidiare la sua zona ma non rischia nulla contro Luis Henrique. Per poco non provoca l'autorete di Bastoni nella ripresa.

Szoboszlai 7 - Freddo e deciso dal dischetto, non perdona nel momento più delicato della partita e con i nervi saldi regala i tre punti al Liverpool. Un gol pesante, per classifica e morale.

Gravenberch 6 - Vertice basso del centrocampo dei Reds, si abbassa quasi sulla linea dei due centrali per gestire il primo palleggio dei Reds. Ci prova con qualche conclusione dalla distanza.

Jones 6,5 - Prova a dare la scossa in zona offensiva, quella scintilla che serve ad un Liverpool che davanti fatica. Il primo tentativo verso la porta di Sommer è il suo, si accende nello stretto.

Mac Allister 5,5 - Nel rombo di centrocampo del Liverpool è l'uomo più avanzato, inizialmente utilizzato per disturbare Calhanoglu che però esce quasi subito per infortunio. Qualche errore di troppo specie in fase di impostazione.

Isak 5 - 145 milioni, un gol tra campionato e Champions League. Prosegue il momento buio dell'ex attaccante del Newcastle, quasi un pesce fuor d'acqua nello schieramento dei Reds. Mai veramente in partita. Dal 68' Wirtz 6,5 - Con il suo ingresso, il Liverpool alza il baricentro e si guadagna il rigore da tre punti che farà comunque discutere.

Ekitiké 6 - Sicuramente meglio del compagno di reparto, anche quando chiamato ad agire da centravanti. Suo però il tocco di braccio che vanifica il vantaggio di Konatè, ma sempre temibile per la retroguardia nerazzurra.

Arne Slot 6,5 - Si è parlato tanto della crisi del Liverpool e del caso Salah, ma stavolta la sua squadra sfodera una prestazione di carattere contro un avversario complicato da affrontare. Si affida ad una formazione meno sbilanciata del solito, rischia pochissimo e colpisce nel finale. Tre punti importantissimi che rilanciano i Reds.