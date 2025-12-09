Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter-Liverpool 0-1, le pagelle: Bastoni punito oltremodo, altra sconfitta crudele per Chivu

Inter-Liverpool 0-1, le pagelle: Bastoni punito oltremodo, altra sconfitta crudele per ChivuTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 23:08Serie A
Dimitri Conti

Risultato finale: Inter vs Liverpool 0-1

LE PAGELLE DELL'INTER (di Dimitri Conti)

Sommer 6 - Il Liverpool lo impegna già in avvio di partita, anche se perlopiù arrivando al tiro dalla lunga distanza. Lui, comunque, c'è. E quando è colto in ritardo, arriva in aiuto il VAR. Bravo su Bradley nel finale.

Akanji 6,5 - Recuperato all'ultimo momento, non solo per la convocazione ma proprio per scendere in campo da titolare. Viste le condizioni con le quali arrivava al match, si può tranquillamente sostenere che abbia dato il massimo.

Acerbi 6 - Fa un discreto lavoro di attenzione e copertura, specialmente nelle prime fasi di partita, quando la pressione del Liverpool è più intensa. Dopo mezz'ora, però, lascia il campo per un infortunio al retto femorale.
Dal 31' Bisseck 6,5 - Appena entrato, neanche finito di scaldarsi, e subito accende San Siro e i compagni con una discesa travolgente palla al piede. Ingresso tra i più positivi, da ambo le parti.

Bastoni 5,5 - Buona attenzione nell'interpretazione delle situazioni in difesa, ma come da consuetudine non esita a buttarsi avanti. Sfiora sia un assist che una svirgolata fatale, punito forse oltremodo per un'ingenua trattenuta.

Luis Henrique 6 - Mostra una discreta facilità nel far viaggiare la gamba e sganciarsi con continuità sulla fascia destra, difettando però in più di una circostanza quando arriva al cross. Duello intrigante con Robertson.

Mkhitaryan 5,5 - Rientra nell'undici titolare, con discreta condizione fisica e buona naturalezza nell'occupare la propria posizione. A mancargli è però la brillantezza negli appoggi, quella che fa sprecare più di una ripartenza.
Dall'82' Sucic sv.

Calhanoglu sv - La sua Inter-Liverpool dura appena dieci minuti. Marcato a vista da Mac Allister, deve abbandonare il terreno di gioco già in apertura per via di un problema all'adduttore. Chivu e i tifosi attendono col fiato sospeso.
Dall'11' Zielinski 6 - Sembra tra i giocatori più in sintonia con le idee tattiche di Chivu e anche questa sera arriva una nuova conferma. Nulla di eccezionale, in realtà, ma alcune cose fatte piuttosto bene.

Barella 6 - Difficile riuscire a rimproverarlo fino in fondo, considerando quante conduzioni palla lo abbiano visto in prima linea. Qualche tocco fin troppo lezioso, ma la sua è una centralità che non è così scontato riuscire ad avere.

Dimarco 6 - Con Gomez come unico membro stabile sulla fascia, dalla sua parte, avrebbe la possibilità di trascorrere gran parte del match in fase offensiva. Non succede così spesso, invece, pur con qualche discreto guizzo.
Dall'82' Carlos Augusto sv.

Thuram 5 - Tra i più attesi, vive un confronto personale sentitissimo con il 'fratello' Konate. Troppo a lungo oggetto avulso rispetto alla manovra dei compagni, quando si accende (troppo di rado) fa intuire perché servisse di più.
Dall'82' Bonny sv.

Lautaro Martinez 6 - Comincia lontano dal centro della scena, se lo prende però a suon di rincorse e col piglio del combattente, riuscendo più di una volta a fare un discreto lavoro di raccordo. Si spegne con gli altri nel finale.

Cristian Chivu 5.5 - Alla ricerca di un'affermazione che scacci i recenti passaggi a vuoto nei big match, prova a sfruttare le insicurezze del Liverpool ma sono i Reds a partire meglio. Superate le difficoltà e ben due infortuni nella prima mezz'ora, inizia a venire fuori pure l'Inter. I nerazzurri crescono man mano, accusando però una fase di stanca nel finale. E proprio lì, arriva la crudele punizione, con il rigore (generoso) che Szoboszlai trasforma. Un altro big match se ne va.

LE PAGELLE DEL LIVERPOOL (di Antonino Sergi)

Alisson 6,5- Non viene impegnato tantissimo dagli avanti nerazzurri, soffia fuori la punizione di Barella ma nell'ultimo minuto del primo tempo salva il risultato con una grande parata sul colpo di testa di Lautaro.

Gomez 6 - Slot lo preferisce al più offensivo Bradley per non prestare il fianco alla temibile corsia mancina nerazzurra, rimane maggiormente bloccato e gioca una partita comunque attenta. Dal 68' Bradley 6.5 - Entra bene in partita, staziona davanti e sfiora anche la gioia personale.

Konaté 6 - Aveva avuto il merito di portare in vantaggio il Liverpool, il VAR gli nega la gioia del gol. Qualche imprecisione, lavora di fisico contro Lautaro e Thuram ma rischia meno del solito.

Van Djik 6,5 - Gli anni passano, ma il capitano rimane la grande certezza del Liverpool. Ci mette un rammendo ad ogni errore dei compagni, sempre presente sia sui palloni alti che sulle imbucate per Lautaro.

Robertson 6 - Meno arrembante rispetto al passato, spesso rimane più basso per presidiare la sua zona ma non rischia nulla contro Luis Henrique. Per poco non provoca l'autorete di Bastoni nella ripresa.

Szoboszlai 7 - Freddo e deciso dal dischetto, non perdona nel momento più delicato della partita e con i nervi saldi regala i tre punti al Liverpool. Un gol pesante, per classifica e morale.

Gravenberch 6 - Vertice basso del centrocampo dei Reds, si abbassa quasi sulla linea dei due centrali per gestire il primo palleggio dei Reds. Ci prova con qualche conclusione dalla distanza.

Jones 6,5 - Prova a dare la scossa in zona offensiva, quella scintilla che serve ad un Liverpool che davanti fatica. Il primo tentativo verso la porta di Sommer è il suo, si accende nello stretto.

Mac Allister 5,5 - Nel rombo di centrocampo del Liverpool è l'uomo più avanzato, inizialmente utilizzato per disturbare Calhanoglu che però esce quasi subito per infortunio. Qualche errore di troppo specie in fase di impostazione.

Isak 5 - 145 milioni, un gol tra campionato e Champions League. Prosegue il momento buio dell'ex attaccante del Newcastle, quasi un pesce fuor d'acqua nello schieramento dei Reds. Mai veramente in partita. Dal 68' Wirtz 6,5 - Con il suo ingresso, il Liverpool alza il baricentro e si guadagna il rigore da tre punti che farà comunque discutere.

Ekitiké 6 - Sicuramente meglio del compagno di reparto, anche quando chiamato ad agire da centravanti. Suo però il tocco di braccio che vanifica il vantaggio di Konatè, ma sempre temibile per la retroguardia nerazzurra.

Arne Slot 6,5 - Si è parlato tanto della crisi del Liverpool e del caso Salah, ma stavolta la sua squadra sfodera una prestazione di carattere contro un avversario complicato da affrontare. Si affida ad una formazione meno sbilanciata del solito, rischia pochissimo e colpisce nel finale. Tre punti importantissimi che rilanciano i Reds.

Articoli correlati
Inter, Zielinski non ci sta: "Se fischiano questi falli, allora a breve saranno tutti... Inter, Zielinski non ci sta: "Se fischiano questi falli, allora a breve saranno tutti rigori"
Inter beffata, Capello su tutte le furie: "Un rigore scandaloso. Non capisco il VAR,... Inter beffata, Capello su tutte le furie: "Un rigore scandaloso. Non capisco il VAR, una vergogna"
Atalanta-Chelsea 2-1: il tabellino della gara Atalanta-Chelsea 2-1: il tabellino della gara
Altre notizie Serie A
Mijatovic spiega Modric: "Al Real manca uno così, i giocatori non sanno dove andare"... Mijatovic spiega Modric: "Al Real manca uno così, i giocatori non sanno dove andare"
Inter, Zielinski non ci sta: "Se fischiano questi falli, allora a breve saranno tutti... Inter, Zielinski non ci sta: "Se fischiano questi falli, allora a breve saranno tutti rigori"
Inter beffata, Capello su tutte le furie: "Un rigore scandaloso. Non capisco il VAR,... Inter beffata, Capello su tutte le furie: "Un rigore scandaloso. Non capisco il VAR, una vergogna"
Proteste Inter per il rigore del Liverpool, Marchegiani: "Quantomeno severo" Proteste Inter per il rigore del Liverpool, Marchegiani: "Quantomeno severo"
Atalanta-Chelsea 2-1, le pagelle: De Ketelaere e Scamacca sono rinati, Palladino... Atalanta-Chelsea 2-1, le pagelle: De Ketelaere e Scamacca sono rinati, Palladino è già un eroe
Champions League, la classifica aggiornata: balzo Atalanta al terzo posto, Inter... Champions League, la classifica aggiornata: balzo Atalanta al terzo posto, Inter quarta
Il Liverpool sbanca San Siro 0-1, tra poco Slot in conferenza stampa Live TMWIl Liverpool sbanca San Siro 0-1, tra poco Slot in conferenza stampa
Inter-Liverpool 0-1, tra poco Chivu in conferenza stampa Live TMWInter-Liverpool 0-1, tra poco Chivu in conferenza stampa
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
4 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
5 Acquisti sbagliati e spese sciagurate, Tuttosport titola: "300 milioni per smontare la Juve"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta-Chelsea 2-1, le pagelle: De Ketelaere e Scamacca rigenerati, Palladino è già un eroe
Immagine top news n.1 Inter sfortunata e punita dal VAR: il Liverpool sbanca il Meazza, risultato finale di 0-1
Immagine top news n.2 Palladino scaccia i fantasmi di Verona: la sua Atalanta vince e convince col Chelsea, 2-1 finale
Immagine top news n.3 Dopo Spalletti, per Conte c'è Mourinho in Champions: "Un allenatore vincente, c'è poco da dire"
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti: "Ho le stesse certezze di quando sono arrivato"
Immagine top news n.5 Milan-Como a Perth verso il no: arbitri e definizione “Serie A”. Le due condizioni
Immagine top news n.6 Milan, sospiro di sollievo per Leao: escluse lesioni, il punto dopo gli esami odierni
Immagine top news n.7 Mourinho su Conte: "Esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.2 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.3 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.4 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: “Catania da battere. Girone C durissimo, nessuna è squadra spacciata"
Immagine news Serie C n.2 Colavitto: “Nel B l’Ascoli può ancora rientrare. Torres e Perugia? Situazioni delicate”
Immagine news Serie A n.3 Scudetto, è lotta a tre tra Milan, Napoli e Inter? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter beffata, Capello su tutte le furie: "Un rigore scandaloso. Non capisco il VAR, è una vergogna"
Immagine news Serie A n.2 Proteste Inter per il rigore del Liverpool, Marchegiani: "Quantomeno severo"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta-Chelsea 2-1, le pagelle: De Ketelaere e Scamacca rigenerati, Palladino è già un eroe
Immagine news Serie A n.4 Champions League, la classifica aggiornata: balzo Atalanta al terzo posto, Inter quarta
Immagine news Serie A n.5 Il Liverpool sbanca San Siro 0-1, tra poco Slot in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.6 Inter-Liverpool 0-1, tra poco Chivu in conferenza stampa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, Odogwu: "Col Monza punto che vale oro. Castori? Ci spinge a mille”
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Daffara si prende la porta: il club valuta il riscatto, la Juve pensa al controriscatto
Immagine news Serie B n.3 Lega Serie B sostiene “The Social Crash” per AFVS. La nota ufficiale
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, a volte ritornano. Vertice Radrizzani-Tey ad Abu Dhabi
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Cittadini: "Salvezza obiettivo primario, ma perché non sognare?"
Immagine news Serie B n.6 Bari, Cerofolini: "Dovevamo battere il Pescara. Commessi troppi errori"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, Di Bari su Pandolfi: "Difficile pensare che possa scendere di categoria"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, occhi in Serie B per la difesa: nel mirino il figlio di un ex granata
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Benassai: “Cammino positivo. Essere un po’ presuntuosi aiuta, senza esagerare”
Immagine news Serie C n.4 Trapani, idea Grillo per gennaio: il difensore argentino valuta il ritorno in Italia
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pro Patria ha esonerato Leandro Greco
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria, nota del club: "Nessun aumento di quota Finnat. Cessione solo a interlocutori seri”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Champions League, i risultati della serata. Vittorie per Arsenal e Real
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Kuhl: "Il Chelsea è veloce, ma vogliamo portare a casa qualcosa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Cinquina della Juventus sul campo del St. Polten. Doppietta su rigore per Girelli
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini prima del Chelsea: "Servono personalità, orgoglio e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.5 St. Polten-Juventus, le formazioni ufficiali: Canzi ne cambia 7. Girelli al centro dell'attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 La Top11 della Serie A Women: domina l'Inter con 4 calciatrici. Segue la Lazio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?