Inter, Luis Henrique: "Contento della fiducia di Chivu, mi chiede sempre di fare di più"
Ancora una maglia da titolare per Luis Henrique, questo pomeriggio in campo contro il Sassuolo. Queste le parole nel pre gara ai microfoni di DAZN prima della sfida che attende l'Inter contro i neroverdi: "Sono troppo contento, l'allenatore ha fiducia in me. Ho sempre lavorato tanto per arrivare a questo livello e voglio mantenerlo".
E' una richiesta di Chivu rischiare poco?
"Chivu mi chiede sempre di fare di più, ma la cosa più importante è la fiducia sua e dei compagni".
