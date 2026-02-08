Lecce, Banda: “Giuseppe? I tifosi mi chiamano così. Il rosso con il Parma è il passato”
“Mi chiamano Pippo”. Lameck Banda, decisivo nel successo del Lecce sull’Udinese, è stato annunciato come “Giuseppe” dallo speaker e ha spiegato a Dazn il motivo: “Mi chiamano Giuseppe i tifosi, sono qui da quattro anni e mi hanno soprannominato così”.
È anche il modo migliore di dimenticare il rosso con il Parma.
“Sì, tutto. Dobbiamo spingere tutti, quello è il passato e io devo spingere sempre di più, senza pensare a quell’episodio, ma concentrandomi sulla squadra”.
