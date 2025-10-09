Lecce, stop Matias Perez: lesione di primo grado alla coscia sinistra
Lecce al lavoro questa mattina al Centro Sportivo di Martignano. Assente Jean, oltre ai Nazionali Berisha, Ramadani, Coulibaly, Banda, Gaspar, Tiago Gabriel, Helgason, Camarda e Kovac.
Matías Ignacio Pérez Sepúlveda si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una lesione di primo grado alla coscia sinistra. Morente ha proseguito con il programma di lavoro personalizzato. Per la giornata di domani è prevista una seduta pomeridiana a Martignano, si legge sul sito ufficiale del club.
