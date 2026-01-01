Inter, Marotta: "Chivu leader. Vice Dumfries? Se c'è l'opportunità, ma non è facile"

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Napoli valido per la 20^ giornata di Serie A.

Cosa vi direte con Conte?

"L'ho anche già salutato negli spogliatoi, mi sembra il minimo tra due persone corrette che hanno anche lavorato insieme. I punti di vista possono anche essere diversi, ma sono dinamiche che il calcio ripropone ogni volta che c'è una lotta al vertice della classifica".

Quanto conterà dimostrare di essere migliorati sotto l'aspetto mentale?

"Nel calcio moderno l'aspetto mentale rappresenta una percentuale molto elevata. Il merito di questa classifica è di Chivu, è lui il leader del gruppo e noi come società abbiamo il dovere di supportarlo nella sua gestione come abbiamo fatto. Merito anche della squadra e dei tifosi, che non ci hanno mai fatto mancare affetto".

Problema sulla destra: visione unica di società e allenatore?

"La società deve sempre agire in concerto con l'allenatore. Abbiamo una rosa numerosa, che corrisponde agli obiettivi della stagione. Abbiamo solo il neo dell'infortunio di Dumfries e, se ci fosse l'opportunità di colmare questo vuoto, la sfrutteremo ma a gennaio non è facile trovare un profilo da Inter".