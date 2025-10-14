Inter, Mkhitaryan: "A fine stagione deciderò se smettere. Paragone inutile fra Inzaghi e Chivu"

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport a margine della presentazione del suo libro 'La mia vita sempre al centro'. "In questo libro ho messo tante cose della mia vita - ha detto l'ex di Arsenal e Manchester United -, nel mio percorso da calciatore. Dove ho messo, cuore, orgoglio e passione.

La scorsa estate si è parlato di un suo addio al calcio. Cosa si può dire?

"È stato un periodo difficile, ma bisogna capire con il cuore e con la testa qual è la direzione che stai prendendo. In relazione a ciò che il calcio mi chiede. A fine stagione deciderò se continuare a giocare o ritirarmi.

Che partita sarà quella contro la Roma?

"Sarà uno stadio difficile da affrontare. Stanno facendo un gran percorso finora. Sarà una gara interessante sul piano tattico, ci prepareremo nel modo migliore".

È già una partita scudetto quella dell'Olimpico?

"Non sarà determinante. Ci sono ancora tantissime partite da affrontare. Sarà una gara nella quale entrambe le squadre vorranno vincere. Speriamo di portare a casa i tre punti".

In molti si sono già esposti nel paragone fra Inzaghi e Chivu. Che ne pensa?

"Per adesso è inutile paragonare i due allenatori. Inzaghi è stato qui quattro anni, Chivu pochi mesi. Solo alla fine del suo percorso potremo fare un paragone. Al momento vedo un allenatore molto preparato".