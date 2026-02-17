Inter, out Calhanoglu e Frattesi: affaticamento muscolare per il turco, febbre per l'italiano

Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi non partono per la Norvegia. L'Inter dovrà rinunciare a due calciatori per il playoff di andata contro il Bodo/Glimt, fondamentale per il proseguo della Champions League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il turco, che era appena rientrato dall'infortunio, ha riportato un affaticamento muscolare, mentre il classe '99 è rimasto vittima di un attacco febbrile.

Quel che conta è che Chivu non li avrà a disposizione. Chi ci sarà invece è Alessandro Bastoni, che è stato criticato tantissimo dopo la simulazione in Inter-Juventus, che ha portato all'espulsione di Kalulu. Il difensore, che dovrebbe partire titolare, parlerà anche in conferenza stampa, sperando di mettere la parola fine a una vicenda che l'ha portato anche a bloccare i commenti sui social per le troppe offese ricevute.